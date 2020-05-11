Karesi'de çölyak hastalarına glütensiz gıda paketi - Son Dakika

Karesi Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastalarına glütensiz gıda desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan ayı dolayısıyla yapılan sosyal yardımlar kapsamında çölyak hastaları da unutulmadı.

Glütensiz ürünlerin bulunduğu gıda paketleri, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın da katılımıyla vatandaşların evlerine dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Orkan, çölyak hastalarına destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, "Ziyaretlerimizin en önemli nedeni onları anlamak, hissetmek, onlarla ilgili sorunları dinlemek ve bunlarla ilgili belediye olarak nasıl bir çözüm bulabileceğimizi istişare etmektir." ifadelerini kullandı.

Çölyak hastası Gökdeniz Gök de teşekkür etti.