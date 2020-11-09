Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın olay çıkardı - Son Dakika

ESENYURT'ta bir site sakini kadın, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından evine çıkarılmaması üzerine ortalığı birbirine kattı. Kadının güvenlik görevlkisine vurması ve briyeri kırması kameraya yansıdı.

Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Necla A. isimli kadının kargo paketi güvenlik görevlilerine teslim edildi. Necla A. kendisine haber veren güvenlik görevlisinden paketi yukarıya çıkarmasını istedi. Güvenlik görevlisi kargoyu güvenlik kulübesinden alması gerektiğini söyledi. Necla A. güvenlik görevlisine gelerek görevlilere hakaret etti. Çılgına dönen kadın güvenlik görevlilerine vurmaya başladı. Öfkesi dinmeyen kadın, daha sonrada site girişindeki bariyeri kırdı. Site yönetiminin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri tarafları polis merkezine götürdü. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.