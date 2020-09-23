Karisalı Belediye Başkanı Aslan, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Karisalı Belediye Başkanı Aslan, koronavirüse yakalandı
ADANA'da Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
ADANA'da Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Saadettin Aslan, gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiği hastanede yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını kaydetti. Aslan, paylaşımında, "Şu an sağlık durumum gayet iyi. 14 gün boyunca karantinada olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek ve görevimin başına döndüğümde Karaisalımız için daha çok çalışmak dileğiyle. Hepinize saygılar, sevgiler, kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.
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