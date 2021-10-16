Karısının kaçtığı adamın günahsız kardeşini öldürdü - Son Dakika

Önceki gün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Seyhsinan Mahallesinde bulunan bir giyim mağazasında iddialara göre, Malatya'da ikamet eden ve işyeri bulunan katil zanlısı Necati Özdemir'in yanında çalışan Y.K. bundan yaklaşık 6 ay kadar önce Necati Özdemir'in eşiyle birlikte kayıplara karıştı.

KARISININ KAÇTIĞI ADAMIN KARDEŞİNİ BULDU

Kaçan karısının ve onu kaçırdığını düşündüğü eski çalışanı Y.K.'nin izini süren Özdemir, Y.K.'nin kardeşi Hasan Koyuncu'nun Çorlu'da bir iş yeri olduğunu öğrendi.

YERİNİ SÖYLEMEYİNCE ÖLDÜRDÜ

Zanlının ifadesine göre dükkana gelerek, Hasan Koyuncu ile konuşmaya başlayan Necati Özdemir yaşanan tartışma üzerine yanında getirdiği silahla Hasan Koyuncu'yu vurarak öldürdü. Koyuncu'yu öldüren Özdemir daha sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edildikten sonra mahkemedeki ifadesinde pişman olduğunu öne süren zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.