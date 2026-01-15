Karla Mücadele: 574 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 574 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 363 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Kent genelinde kar yağışının ardından 59 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan kapanan 59 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ekiplerin sahada gece gündüz çalıştığını ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için bir an önce yolları açacaklarını kaydetti.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde önceki gün kapanan 223 yerleşim yeri yolundan 161'i ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri kapalı 62 köy ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Hakkari-Çukurca kara yolunda çığların düştüğü noktalarda genişletme çalışması yaptı.

Bitlis

Kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte, ulaşımda aksamalar yaşandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 90 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, ulaşımın aksamaması için ekiplerin köy yollarında kar temizleme çalışmalarını aralıksız yürüttüğünü kaydetti.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışması yaptı.