Son Dakika Haberleri: Karlı Yollar Aşıldı, Hastalar Hastaneye Ulaştırıldı

Karlı Yollar Aşıldı, Hastalar Hastaneye Ulaştırıldı

1 saat önce

Karlı yollar aşıldı, hastalar hastaneye ulaştırıldı Tunceli'nin Nazımiye ve Pülümür İlçesi'nde rahatsızlanan iki kişi, AFAD, UMKE ve 112 ekiplerinin ortak çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldıTUNCELİ - Tunceli'nin Nazımiye ve Pülümür İlçesi'nde rahatsızlanan iki kişi, AFAD, UMKE ve 112...

Karlı yollar aşıldı, hastalar hastaneye ulaştırıldı
Tunceli'nin Nazımiye ve Pülümür İlçesi'nde rahatsızlanan iki kişi, AFAD, UMKE ve 112 ekiplerinin ortak çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

TUNCELİ - Tunceli'nin Nazımiye ve Pülümür İlçesi'nde rahatsızlanan iki kişi, AFAD, UMKE ve 112 ekiplerinin ortak çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Nazımiye İlçesi Günlüce Köyü'nde ikamet eden 57 yaşındaki Necati Babayiğit akşam saatlerinde rahatsızlanınca ailesi durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi . Köy yolunun kapalı olması nedeniyle 112 ekipleri de AFAD'dan yardım istedi. Ekiplerin, yaklaşık 3 saat süren ortaklaşa çalışması sonucu hasta vatandaşa ulaşıldı. İlk müdahalesi yapılan vatandaş ambulansla Nazımiye Entegre Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
İkinci vaka ise Pülümür İlçesi'ne bağlı Kocatepe Köyü'nde 69 yaşındaki Ali Rıza Sarı rahatsızlandı. Haber alınması üzerine köye, AFAD, 112 ve UMKE ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu köye ulaşan ekipler, hasta vatandaşa burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra vatandaşı havuz sedye ile kar üstünde kaydırma usulüyle hazır bekletilen ambulansa kadar taşıdı.
Sarı, Pülümür Entegre Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Her iki hastanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, AFAD, Pülümür, Genel
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