Kars’ta 15 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 15 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte kar yağışının ardından etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Yoğun tipi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde 2, Arpaçay'da 6, Susuz'da ise 7 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
