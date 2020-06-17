Kars'ta dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kars'ta dolu yağışı etkili oldu

Kars kent merkezi ile Sarıkamış ilçesindeki dolu yağışı etkili oldu.

Kars kent merkezinde başlayan dola yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren dolu, yerine yağmur yağışına bıraktı. Sarıkamış ilçesi, dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri ve karayolu beyaza büründü. Bazı bölgelerde ekili arazilere zarar verdi. Dolunun ardından devan eden yağmur ise sokaklarda sele neden oldu. Dolu nedeniyle Kars-Sarıkamış arasındaki karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

YOL AÇMA ÇALIŞMASI

Öte yandan Kars İl Özel İdaresi ekipleri, tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentteki göçerlerin yaylalara daha kolay ulaşması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Selim ilçesine bağlı Tuygun köyündeki 2800 rakımdaki yayla yolları, haziran ayına rağmen kışkan kalma kar nedeniyle kapalı bulunuyor. Yolda yaklaşık 2 metre karın bulduğunu belirten yetkililer, göçerleri yaylalarla buluşturacaklarını söyledi.