Kars'ta Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Kars'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükumet Konağı önündeki törende Muhtarlar Derneği Başkanı Sultan Alp Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İstasyon Mahallesi Muhtarı Çetin Alin, halkın devlete ihtiyaç duyduğu zaman önce muhtarlara başvurduğunu ifade ederek, muhtarların kültürün ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu ifade etti.

Sarıkamış ilçesinde de Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren törende konuşan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal muhtarlığın devlet mekanizmasının işleyişinde önemli yeri olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız Osmanlıdan Cumhuriyete devletin en uç noktasına uzanan eli gözü niteliğindedir." diye konuştu.

Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı Yunus Gökcan da muhtarlık müessesinin Osmanlıdan Cumhuriyete taşınan ender kurumlardan olduğunu belirtti.