Örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerince ortak operasyon düzenlendi.

Kars 'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak