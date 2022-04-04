Kars'ta üniversiteliler harçlıklarıyla aldıkları mamalarla köpekleri besledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta üniversiteliler harçlıklarıyla aldıkları mamalarla köpekleri besledi

04.04.2022 16:39
Kars'ta üniversiteliler harçlıklarıyla aldıkları mamalarla köpekleri besledi

Kars'ta "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" dolayısıyla bir araya gelen üniversite öğrencileri sahipsiz köpekleri besledi.

Kars'ta "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" dolayısıyla bir araya gelen üniversite öğrencileri sahipsiz köpekleri besledi.

Kafkas Üniversitesi öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla kampüs içindeki sahipsiz köpekler için mama aldı.

Öğrencilerden Rozalinda Ubiç, AA muhabirine, sahipsiz hayvanlar için duyarlılık oluşturma adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sokaklarda ve üniversite kampüsü içerisinde çok fazla başıboş köpek ve kedi bulunduğunu belirten Ubiç,"Bugün '4 Nisan Sokak Hayvanları Günü' olduğu için okulumuzun etrafında bulunan köpeklere mama vererek yardımcı oluyoruz. Aslında her gün zaman ayırarak bu hayvanlara yardımcı olmalıyız. Biz sadece bugün değil her gün onlarla birlikteyiz." dedi.

Öğrenci Cafercan Özer de sahipsiz hayvanlar için toplumun daha duyarlı davranması gerektiğini aktararak,"Farkındalık yaratmak için köpeklere mama dağıttık. İnsanlardan ricam bir gün değil her gün bunu yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, yaklaşık 100 kilo mamayla kampüs içindeki köpekleri besledi.

YORUMLAR
500
Çin'in Borsada İşlem Gören Bankalarının Varlık Kalitesi İyileşirken, 2021'deki Riskler de Atlatılıyor Çin'in Borsada İşlem Gören Bankalarının Varlık Kalitesi İyileşirken, 2021'deki Riskler de Atlatılıyor Van'da '4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü' etkinliği düzenlendi Van'da '4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü' etkinliği düzenlendi

Sokak Hayvanları, Üniversite, 4 Nisan, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta üniversiteliler harçlıklarıyla aldıkları mamalarla köpekleri besledi - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:31 İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'ın görevden alınmasının ardından ilk açıklama geldi!
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:53 Almanya'da şaşkına çeviren olay! Para karşılığı 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 16:53:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta üniversiteliler harçlıklarıyla aldıkları mamalarla köpekleri besledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement