Kars'ta yedikleri ottan zehirlendiği tahmin edilen 35 büyükbaş hayvan telef oldu

Kars'ın Susuz ilçesinde yedikleri ottan zehirlendiği tahmin edilen 35 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kars'ın Susuz ilçesinde yedikleri ottan zehirlendiği tahmin edilen 35 büyükbaş hayvan telef oldu. Çamçavuş köyündeki suların çekildiği Kars Barajı bölgesinde yeşeren alanda otlayan besicilere ait büyükbaş hayvanların midesinde şişlik oluştu. Durumu fark eden köylüler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yardım istedi. Bölgeye gelen veteriner hekimler, 25 büyükbaş hayvana müdahale ederek kurtardı. Ottan zehirlendiği tahmin edilen 35 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Ekipler ayrıca hayvanların otladığı bölgede inceleme yaptı.

Hisarcık, Susuz, Kars, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kars'ta yedikleri ottan zehirlendiği tahmin edilen 35 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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