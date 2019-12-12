Kars'taki "huzur ve güven" uygulamasında aranan 11 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'taki 'huzur ve güven' uygulamasında aranan 11 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kars'taki "huzur ve güven" uygulamasında aranan 11 zanlı yakalandı

6 saat önce

Kars'ta, çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

Kars'taki

Kars'ta, çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığınca Türkiye genelinde aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla gerçekleştirilen "huzur ve güven uygulaması" kapsamında, Kars Jandarma Komutanlığına bağlı 346 personelin katılımıyla il merkezi ve ilçelerinde uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında 103 umuma açık yer, 25 park bahçe, 23 metruk bina, 62 okul çevresi, 122'si okul servisinin yanı sıra 741 araç kontrol edildi.

Kontrollerde, 14'ü okul servisi ile 46 aracın sahibini çeşitli kural ihlalleri sebebiyle işlem yapıldı, 1'i okul servisi 14 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca kuralları ihlal eden araçların sahiplerine toplam 14 bin 515 lira idari trafik cezası uygulandı, hacizli 2 araca da el konuldu.

2 bin 894 kişinin kimlik kontrolü yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi de yakalandı. Gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 20 fişek ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi.

Jandarma, Huzur, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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