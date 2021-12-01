Polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı - Son Dakika

Polis ekiplerinin uygulaması
Şoförler ile röportaj
TOKAT - Tokat'ta da polis ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda bugün başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle denetim gerçekleştirdi.
Tokat- Sivas kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, sürücülerin araçlarına kış lastiği takıp takmadığını denetledi.
Uygulamada durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği, "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.
Ekipler ayrıca sürücülere emniyet kemeri takmaları yönünde de uyarılarda bulundu.
Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlardaki kış lastiği denetimlerinin süreceği belirtildi.
Kaynak: AA
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