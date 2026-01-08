Kartal'da 5 Katlı Binada Yangın - Son Dakika
Kartal'da 5 Katlı Binada Yangın

Kartal\'da 5 Katlı Binada Yangın
08.01.2026 00:04
Kartal'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kartal'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle Ali Fuat Cebesoy Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Binanın çatısından bilinmeyen bir nedenle birden alev ve dumanlar yükselmeye başladı. Yangın büyüyerek tüm çatıyı sardı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Dumandan etkilenen bir kişiye ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale yapıldı. Durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakini Yasin Kılıç, "Ben karşı binada oturuyorum. Bir anda odamın içi sapsarı oldu. Farklı bir şey oldu sanıp korktuk. Sonrasında bir baktım binadan alevler yükseliyor. İtfaiyeciler sağ olsun hızlı bir şekilde müdahale etti. Allah'a şükür bir can kaybı yok" dedi.

Batuhan Çolak isimli vatandaş ise, "Balkona çıkmıştım. Buradaki caminin arkasından ateşler yükselmeye başladı. Korktuk. Şükürler olsun can kaybı ve yaralı yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

