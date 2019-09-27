Kartal'da deprem sonrasında kriz masası oluşturuldu

Başkan Gökhan Yüksel vatandaştan gelen çağrıları yanıtladı

İSTANBUL - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, dün Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından teknik ekiple toplantı yaparak 24 saat çalışma esaslı kriz masası kurdu. Başkan Gökhan Yüksel vatandaşlardan gelen çağrıları tek tek yanıtladı. Başkan Yüksel ardından riskli bölgelerdeki vatandaşları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kartal Belediyesi Kriz Merkezinde açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Deprem sonrası ilçemizde önemli bir sıkıntı yaşanmamış, can ve mal kaybı olmamıştır. Belediye ekiplerimiz olası acil bir durum için 24 saat nöbettedir. Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Resmi kurumlar tarafından yapılmayan hiç bir açıklamayı lütfen dikkate almayalım. Acil bir durumda 05321369090 numaralı WhatsApp hattımızdan belediyemizle iletişime geçebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Ardından Kartal'daki birçok mahalledeki riskli olduğu düşünülen binaları ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, 6 Şubat'ta 21 vatandaşın hayatını kaybettiği ve büyük tedirginlik yaşanan Orhantepe Mahallesi'nde de incelemelerde bulundu. Burada bir grup vatandaşla sohbet eden Başkan Yüksel, Orhantepe'de ki dönüşüm süreciyle ilgili bilgi verdi. Başkan Yüksel, " Yeşilyurt apartmanda yaşanan vahim olayın ardından Orhantepe'yi dönüştürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Tek önceliğimiz bu iş. Ancak İşin bir kısmı vatandaşta bitiyor. Sizin bir araya gelmeniz, birlik olmanızdan başlıyor. En az 3'te 2'lik çoğunluk sağlayan adalarda biz adım atabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi'ne 103 başvuru

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında kurulan Kartal Belediyesi Kriz Masasında 24 saat esaslı çalışma programı oluşturuldu. Kriz masasındaki personel, sabaha kadar görevlerine devam etti. Teknik elemanlardan oluşan hasar tespit ekipleri de vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek sabaha kadar binalarda incelemelerde bulundu.