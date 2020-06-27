Kas hastası genç kızın ifadesi evinde alındı - Son Dakika

Kas hastası genç kızın ifadesi evinde alındı
BİTLİS'in Güroymak ilçesinde yaşayan ve 'kas erimesi' hastalığı bulunan Songül Aktaş'ın(16) adliyede alınması gereken ifadesi, Cumhuriyet Savcılığının kurduğu bir ekip tarafından hastalığı ve pandemi nedeniyle evinde alındı.
BİTLİS'in Güroymak ilçesinde yaşayan ve 'kas erimesi' hastalığı bulunan Songül Aktaş'ın(16) adliyede alınması gereken ifadesi, Cumhuriyet Savcılığının kurduğu bir ekip tarafından hastalığı ve pandemi nedeniyle evinde alındı.
Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs önlemleri ve yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ilçenin Taşüstü köyündeki evinde ifadesi alınan Songül Aktaş ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Cumhuriyet Savcısı Abdullah Çura'nın adliye ekibi ile birlikte aldığı ifade ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Dünyayı etkisi altına alan pandemiye karşı ilçemizde başlatılan mücadele aralıksız devam ederken, vatandaşlarımızın pandemiden en az şekilde etkilenmesi için gereken kolaylıklar sağlanıyor. Bu kapsamda diğer tüm alanlarda olduğu gibi adli konularda da vatandaşlarımıza gereken kolaylıklar sağlanıyor. Güroymak ilçesine bağlı Taşüstü Köyünde ikamet eden 16 yaşında kas erimesi hastası Songül Aktaş'ın adliyede alınması gereken ifadesi için Güroymak Cumhuriyet Savcısı Abdullah Cura adliye ekibiyle birlikte hastamızın ayağına gitti. Genç kızın rahatsızlığı ve pandemiden etkilenmemesi için örnek bir girişimde bulunan Cumhuriyet Savcımız, genç kızımızın ifade işlemi ikamet ettiği evinde gerçekleştirdi. Genç kızımızın sağlığı için gereken kolaylığı sağlayan Cumhuriyet Savcımız Abdullah Cura, ayrıca kızımıza 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, örnek teşkil eden bir göreve imza attı. Sağlanan kolaylık ve gerçekleştirilen uygulamadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren genç kızın babası Mehmet Sani Aktaş, savcımıza ve adliye ekibine teşekkürlerini iletti."
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:46 Kaynak: DHA
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