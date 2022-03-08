Kaş'ta kadınlara karanfil dağıtıldı - Son Dakika

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte durdurdukları kadın sürücülere "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla karanfil verdi.

Çavdır Mahallesi'nde denetim yapan jandarma, durdurdukları kadın sürücülerin gününü kutladı. İyi yolculuklar dileyen ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara toplam 1934 adet karanfil armağan etti.

Öte yandan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediye ile diğer kurum ve işletmelerde çalışan kadınlara çiçek vererek, gününü kutladı.