Kaş'ta kadınlara karanfil dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaş'ta kadınlara karanfil dağıtıldı

08.03.2022 20:57
Kaş'ta kadınlara karanfil dağıtıldı

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte durdurdukları kadın sürücülere "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla karanfil verdi.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte durdurdukları kadın sürücülere "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla karanfil verdi.

Çavdır Mahallesi'nde denetim yapan jandarma, durdurdukları kadın sürücülerin gününü kutladı. İyi yolculuklar dileyen ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara toplam 1934 adet karanfil armağan etti.

Öte yandan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediye ile diğer kurum ve işletmelerde çalışan kadınlara çiçek vererek, gününü kutladı.

YORUMLAR
500
Serik'te jandarma ekipleri, ailelerini ziyaret etti Serik'te jandarma ekipleri, ailelerini ziyaret etti Son dakika haberi! Kavak Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti Son dakika haberi! Kavak Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti

Dünya Kadınlar Günü, Hisarcık, Jandarma, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaş'ta kadınlara karanfil dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:51 ABD ve İngiltere'nin petrol ambargosu Rusya'yı ne kadar etkileyecek?
20:44 Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz
20:36 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti
20:01 Rusya'ya bir ambargo da İngiltere'den geldi: 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı durduruldu
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
19:55 Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim ne cevap verdi? Barcelona maçına gidecek mi?
19:35 ABD'den Rusya'ya ağır yaptırım: Hem petrol hem de doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz
19:24 Tarihi karara bir tepki de eski hakem Deniz Çoban'dan geldi: Rezil olduk
18:53 Erman Toroğlu MHK'nin kararını doğru buldu: Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 21:03:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kaş'ta kadınlara karanfil dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement