Kastamonu'da 30 özel birey "atlı terapi" ile tedavi edilecek - Son Dakika

Kastamonu'da 30 özel bireyin atlı terapi eğitimi alabilmesi için protokol imzalandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi kapsamında Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Özel Bireyler Atlı Terapi Merkezinde" projesi hazırlandı.

Kastamonu Valiliğindeki törende, projenin protokolü, Vali Avni Çakır ile Dernek Başkanı Huriye Boyraz tarafından imzalandı.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin 74 bin 500 lira destek almaya hak kazandığını söyledi.

Daday ilçesinde geçen yıl da benzer çalışma yaptıklarını hatırlatan Çakır, "Çok güzel sonuçlar elde etmiştik. Engelli ailelerimiz ve yavrularımız projeden son derece memnun kalmıştı. Daday'ın atlı terapi konusundaki farkındalığını da bir kez daha ortaya çıkarmıştık. Bu projeyle ilimizde yaşayan otizmli ve hareket, davranış ve psikolojik bozukluğu olan 30 özel bireyin Daday Kaymakamlığı Atlı Terapi Merkezinde terapi eğitim alarak yaşam kalitelerinin ve sosyal becerilerinin artırılması amaçlanıyor." dedi.

Boyraz ise projeye geçen yıl 9 özel birey ile başladıklarını anlattı.

Oğlunun da otizmli olduğunu ifade eden Boyraz, "Doğada atlı terapi özel bireylerimiz için bir mucize. Bu bizim için heyecanlı bir proje. İlk tanıda özel eğitim kadar atlı terapinin önemli olduğunu kendi oğlumdan biliyorum." diye konuştu.