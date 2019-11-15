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Kastamonu'da ahşap ev yangında küle döndü

6 saat önce

Kastamonu'da merkeze bağlı Burhanlı köyünde 1 ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da ahşap ev yangında küle döndü, System.String[]

Kastamonu'da merkeze bağlı Burhanlı köyünde 1 ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre Merkeze bağlı Burhanlı köyü Hamzaoğlu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. İhbar üzerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, ev ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:05 Kaynak: İHA
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