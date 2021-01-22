Kastamonu'da başını plastik boruya sıkıştıran köpeği vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde başını plastik boruya sıkıştıran köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de mahalle sakinlerinin "Cesur" ismini verdiği sokak köpeğinin başı, plastik boruya sıkıştı. Birkaç saat bu şekilde kaldığı tahmin edilen köpeği gören Yaşar Şahin, boruyu çıkaramayınca mahalledeki caminin imamı Dursun Açıl ve köpeği zaman zaman besleyen Tuğba Özkan'dan yardım aldı.

"Cesur" uzun uğraşlar sonucu boru çeşitli aletler kullanılarak kurtarıldı.

Şahin, AA muhabirine, köpeğin başını sıkıştırdığı borunun içinden çıkmaya çalıştığını gördüğünü söyledi.

Uğraşmasına rağmen boruyu çıkaramadığını anlatan Şahin, "Namaza gittim, dönüşte imama söyledim, yardıma geldi. Tuğba kardeşimiz de bizimleydi. Tuğba köpeği tuttu, biz de boruyu kestik. Kurtardıktan sonra sevindi, zaten yanımıza geliyor sürekli. Çağırdığımız zaman yemek verdik." ifadesini kullandı.