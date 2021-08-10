Kastamonu'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Karayolları ve Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza nedeniyle uluslararası D-100 kara yolu İstanbul- Samsun istikameti bir süre tamamen ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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