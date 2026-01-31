Kastamonu'da Kar Şelalesi İlgi Görüyor

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, karın erimesiyle oluşan ve bölge halkının "kar şelalesi" adını verdiği şelale ilgi görüyor.

Şenpazar–Kastamonu kara yolunun Sıra köyü Valay mevkisinde, yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki kayadan süzülen su, güzel görüntüler oluşturuyor.

Genellikle kış aylarında karların erimesiyle oluşan şelale, bahar aylarının sonlarına doğru suyun azalmasıyla kuruyor.

Bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları da yılın belirli dönemlerinde oluşan şelaleyi fotoğraflıyor.

Yaz aylarında tamamen kuruyor

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Kastamonu'nun her köşesinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Şelaleyi çok beğendiğini dile getiren Keleş, "Bu şelale Kastamonu coğrafyasında, doğada sık sık karşılaştığımız, özellikle kışın yoğun kar yağışından sonra gördüğümüz şelalelerimizden biri. Yoğun kar yağışı ve ardından gelen sıcaklığın etkisiyle çok güzel akıyor. Yaz ayları gelince tamamen kesiliyor. Doğa fotoğrafçıları olarak böyle bir anı kaçırmamak için havanın biraz da olsa ısınmaya başladığı zamanlarda gelip çekim yaptık." dedi.

Doğanın insanlara birbirinden farklı güzellikler sunduğunu vurgulayan Keleş, "Kar şelaleleri doğamıza renk katan en güzel doğa olaylarından biri. Su yaklaşık 12 metrelik yükseklikten düşüyor. Dron ile baktığımızda şelalenin ilerisinde başka şelaleler olduğunu görebiliyoruz. Kar suyunun yukarıda da şelaleler oluşturduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Sıra köyü sakinlerinden Şeref Güler ise şelalenin köy sakinleri tarafından da ziyaret edildiğini belirterek, "Köyümüzün girişindeki şelale, kış aylarında kar yağdığında su bollaştığında akar. Nisan-mayıs aylarında da kurur. Doğaseverler gelip fotoğraf çekiyor. Gelip geçenler görünce yanında duruyor." ifadelerini kullandı.