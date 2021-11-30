Öğleyin Tevfikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazına Baş'ın ailesinin yanı sıra Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu , İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay , İl Sağlık Müdürü Yüksel Kutlu , sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genel cerrahi uzmanı Operatör Dr. Metin Baş 'ın cenazesi İnebolu ilçesinde toprağa verildi.

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle vefat eden doktorun cenazesi defnedildi - Son Dakika

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