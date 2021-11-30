Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genel cerrahi uzmanı Operatör Dr. Metin Baş'ın cenazesi İnebolu ilçesinde toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde dün hayatını kaybeden Baş'ın (65) naaşı, çalıştığı Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde düzenlenen törenin ardından İnebolu'ya getirildi.
Öğleyin Tevfikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazına Baş'ın ailesinin yanı sıra Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, İl Sağlık Müdürü Yüksel Kutlu, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından cenaze, Hastane Üstü mevkisindeki aile kabristanında toprağa verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle vefat eden doktorun cenazesi defnedildi - Son Dakika