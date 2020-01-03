Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra için hemen görevden alınması kararı çıktı - Son Dakika
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Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra için hemen görevden alınması kararı çıktı

6 saat önce

İspanya Merkez Seçim Kurulu, Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesince (TSJC) Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesi kararını aldı.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra için hemen görevden alınması kararı çıktı, System.String[]

İspanya Merkez Seçim Kurulu, Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesince (TSJC) Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesi kararını aldı.

Merkez Seçim Kurulu hakimleri, Torra'nın aldığı cezaya karşı üst mahkemeye yaptığı itirazın sonucunu beklemeden Katalonya Özerk Hükümet Başkanı'nın görevinden alınması kararını verdi.

Yapılan açıklamada, Torra'nın 1,5 yıl kamu görevinden men cezası almasına neden olan İspanya devletinin kurumlarına itaatsizlik suçunun, onun milletvekilli olarak tüm yetkilerini elinden almak için yeterli bir gerekçe olduğu savunuldu.

Kurul, Torra'nın 21 Aralık 2017'de Katalonya'da yapılan yerel parlamento seçimlerinde elde ettiği milletvekili haklarının ve Katalonya Özerk Hükümet Başkanlığı görevinin resmi tebligatın ulaşmasıyla sona ereceğini açıkladı.

3 siyasi parti, Merkez Seçim Kuruluna başvurmuştu

İspanya'da mevcut durumda mecliste azınlıkta olan sağ ve aşırı sağ görüşlü 3 siyasi parti, Torra'nın 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesi için Merkez Seçim Kuruluna başvurmuştu.

Torra, İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimler öncesinde Barselona'daki Katalonya hükümet binasında asılı sarı kurdeleyi ve "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankartın kaldırılması yönünde Merkez Seçim Komitesinin gönderdiği talimata uymamıştı.

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı yargılanan veya yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilere destek için sembolleştirilen sarı kurdele ve pankartın kaldırılmama gerekçesi, "demokratik bir hak ve ifade özgürlüğü" olarak savunulmuştu.

Bu yıl, erken yerel parlamento seçimi yapılması öngörülüyor

Torra'ya verilen kamu görevinden men cezası nedeniyle Katalonya parlamentosunda bu yıl erken yerel parlamento seçimi yapılması öngörülüyor.

Diğer yandan İspanya'da sol görüşlü Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos arasında kurulacak azınlık koalisyon hükümeti için mecliste güvenoyu tartışmalarının başlamasından bir gün önce Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra hakkında verilen karar dikkati çekti.

Ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin çekimser oyuyla 7 Ocak'ta meclisten güvenoyu alması öngörülen sol koalisyon hükümetinin, Katalonya'daki bağımsızlık taleplerine karşı ne tür politikalar izleyeceği konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

İspanya, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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