Katarlı ekip Afganistan'daki havalimanını yenileme çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
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Katarlı ekip Afganistan'daki havalimanını yenileme çalışmalarını tamamladı

24.09.2022 22:50
Katarlı ekip Afganistan'daki havalimanını yenileme çalışmalarını tamamladı

Katar, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında görev alan teknik ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Katar, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında görev alan teknik ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Katar'ın Kabil Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Katarlı teknik ekip tarafından Kabil Uluslararası Havalimanı'nın uluslararası kriterlere uygun şekilde yenilendiği belirtildi.

Ekibin, bir yıl içinde görevini başarıyla tamamladığı ifade edilen açıklamada, havalimanının yenilenmesinin, Afgan halkına insani yardım ulaştırılması, kalkınma sağlanması ve havaalanının rutin işleyişine dönebilmesi için son derece önemli olduğu aktarıldı.

Doha'nın, özellikle zor zamanlarda Afgan halkına verdiği destek yinelendi.

Katarlı ekip, Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimini ele geçirmesinden bir ay sonra Eylül 2021'de Kabil Uluslararası Havalimanı'nı restorasyon çalışmalarına başlamıştı.

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Kaynak: AA

Afganistan, Katar, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katarlı ekip Afganistan'daki havalimanını yenileme çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Katarlı ekip Afganistan'daki havalimanını yenileme çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
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