Ekibin, bir yıl içinde görevini başarıyla tamamladığı ifade edilen açıklamada, havalimanının yenilenmesinin, Afgan halkına insani yardım ulaştırılması, kalkınma sağlanması ve havaalanının rutin işleyişine dönebilmesi için son derece önemli olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Afganistan, Katar, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Katarlı ekip Afganistan'daki havalimanını yenileme çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

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