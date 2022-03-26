Katar Emiri Al Sani, Doha Forumu'nda ABD ve Avrupa Birliği'nden temsilcilerle görüştü - Son Dakika
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Katar Emiri Al Sani, Doha Forumu'nda ABD ve Avrupa Birliği'nden temsilcilerle görüştü

26.03.2022 19:12
Katar Emiri Al Sani, Doha Forumu'nda ABD ve Avrupa Birliği'nden temsilcilerle görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, ABD eski Dışişleri Bakanı ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldiği bildirildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, ABD eski Dışişleri Bakanı ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldiği bildirildi.

Emirlikten yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Al Sani'nin, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu çerçevesinde ABD ve Avrupa Birliği'nden bazı isimlerle görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Katar Emiri'nin, eski ABD Dışişleri Bakanı ve İklim Özel Temsilcisi Kerry, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ve ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Al Sani'nin, Lübnan Başbakanı Necib el-Mikati ile yaptığı görüşmede de Lübnan'daki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunları güçlendirme yollarını ele aldığı bilgisi verildi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, John Kerry, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar Emiri Al Sani, Doha Forumu'nda ABD ve Avrupa Birliği'nden temsilcilerle görüştü - Son Dakika


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