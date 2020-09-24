Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 737,465136 0,47
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,061420 0,45
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,601511 0,45
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,844639 0,43
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,057521 0,42
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,433257 0,75
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008954 0,20
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,063070 0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 83,951967 1,79
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,996842 1,45
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075894 1,39
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,626670 1,37
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038748 1,28
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,651635 2,15
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,102877 0,83
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,311155 0,63
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,753546 0,51
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,101605 0,47
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,788931 0,77
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,995895 0,53
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,012243 0,43
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,167591 0,37
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029997 0,31
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,008611 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,142118 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,862823 0,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,143108 0,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,029177 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Kazandıran Fonlar, Yatırım Fonları, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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