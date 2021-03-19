Kavak'tan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yapımı devam eden Kavak Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan ve yıl içinde hizmete açılması planlanan 40 yataklı Kavak Devlet Hastanesi inşaatını gezen Saygılı, çalışmalar hakkında Kavak Devlet Hastanesi Müdürü Uğur Barış ve yetkililerden bilgi aldı.

Saygılı, yeni hastanenin hizmete açılmasıyla vatandaşlara daha iyi ve sağlıklı hizmet vereceğini söyledi.

İlçede 20 yatak kapasiteli hastanede sağlık hizmeti verildiği anlatan Saygılı, mevcut hastanenin yaşlı bakım ve huzurevi olarak kullanılacağını kaydetti.

Kavak'ta Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Kaymakam Ömer Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüksek olduğu kentte denetimlere devam ediyor.

Saygılı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem'in yanı sıra emniyet ve belediye zabıta ekiplerinin katılımıyla Yaşar Doğu Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde iş yerlerinde maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Saygılı, "Hedef mavi" sloganıyla sürdürülen denetimlerde koronavirüs risk değerlendirme haritasında kırmızı renkle gösterilen ve çok yüksek riski iller arasında yer alan Samsun'da vaka sayılarının en aza indirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Maskesini takmayan, sosyal mesafe kurallarına uymayanların uyarılmasını isteyen Saygılı, cadde, sokak, park ve meydanlar ile tüm iş yerlerinde denetimleri sürdüreceklerini kaydetti.