Kayalıklara kaçan keçiyi itfaiye indirerek sahibine teslim etti - Son Dakika

Kayalıklara kaçan keçiyi itfaiye indirerek sahibine teslim etti

07.10.2020 21:29
Kayalıklara kaçan keçiyi itfaiye indirerek sahibine teslim etti, System.String[]

Balıkesir'in Havran ilçesinde kayalıklara kaçan keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde kayalıklara kaçan keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal kesimde bulunan Çakırdere Mahallesi Yaylataşı mevkiindeki kayalıklara kaçan ve iki gündür dönmeyen keçinin sahibi Sebahattin Kurt itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Havran ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği arama kurtarma ekibi, 3 saatlik bir uğraş sonrası keçiyi halatlarla aşağıya indirdi.

2 gündür kayalıklardan keçisinin inmediğini belirten Sebahattin Kurt, "Çok uğraştım kendim başarılı olamadım. İtfaiyeden yardım istedim. Kendilerine minnettarım" dedi. - BALIKESİR

Kayalıklara kaçan keçiyi itfaiye indirerek sahibine teslim etti
Kayalıklara kaçan keçiyi itfaiye indirerek sahibine teslim etti
Kayalıklara kaçan keçiyi itfaiye indirerek sahibine teslim etti
Kayalıklara kaçan keçiyi itfaiye indirerek sahibine teslim etti

Balıkesir, İtfaiye, Havran, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklara kaçan keçiyi itfaiye indirerek sahibine teslim etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı BBC'ye çıkan Paşinyan'ı terleten çıkış: Uluslararası hukuka göre 25 yıldır Karabağ'da işgalcisiniz Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Meteoroloji'den 5 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu
MHP'li Semih Yalçın'dan MHP'li Semih Yalçın'dan "Bahçeli MHP'yi kapatsın" diyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'na yanıt: Dilini koparırız         
22:25
Son dakika: Yerli koronavirüs aşısında üretim aşamasına geçildi Son dakika: Yerli koronavirüs aşısında üretim aşamasına geçildi         
21:10
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs tedavisinin 100 bin dolardan fazlaya mal olduğu tahmin ediliyor ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs tedavisinin 100 bin dolardan fazlaya mal olduğu tahmin ediliyor         
20:29
Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar         
20:13
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu         
18:12
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı         
09:28
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 22:55:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayalıklara kaçan keçiyi itfaiye indirerek sahibine teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei