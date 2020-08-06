Kayınpederini öldürüp, kayınvalidesini yaralayan damat tutuklandı - Son Dakika

Kayınpederini öldürüp, kayınvalidesini yaralayan damat tutuklandı

TOKAT'ta tartıştığı kayınpederi İbrahim Batarya'yı (47) tabancayla vurarak öldüren, kayınvalidesi Gülşen Batarya'yı (42) ise yaralayan 6 aylık evli Bilgin Babur (22) tutuklandı. Babur ifadesinde, eşini sevdiğini ve aralarındaki kavganın sebebinin kayınpederi ve kayınvalidesi olduğunu söyledi.

Olay, dün gece kent merkezi 600 Evler Mahallesi İmamlık Caddesinde meydana geldi. Bilgin Babur, eşi Edanur Babur (19) ile 6 ay önce severek evlendi. İkili arasında bir kaç gün önce yaşanan tartışma üzerine Edanur Babur, babasının evine döndü. Bilgin Batur, gece saatlerinde eşini almak amacıyla kayınpederi İbrahim Batarya'nın evine gitti. Eşi ile evin önünde konuşurken, kayınpederi İbrahim Batarya ve kayınvalidesi Gülşen Batarya yanlarına geldi. Genç evliler arasında süren konuşma, Batarya çiftinin de katılmasıyla sözlü tartışmaya döndü. Bu sırada Bilgin Babur, üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile kayınpederi İbrahim ve kayınvalidesi Gülşen Batarya'ya 6 el ateş etti. Kurşunların ikisi Gülşen Batarya'ya, 4'ü ise İbrahim Batarya'ya isabet etti. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından İbrahim Batarya'yı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, eşi Gülşen Batarya'yı ise Tokat Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak İbrahim Batarya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gülşen Batarya'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÖFKELİ DAMAT TUTUKLANDI

Olaydan sonra gözaltına alınan Bilgin Babur, Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bilgin Babur ilk ifadesinde, eşini sevdiğini ve aralarındaki kavganın sebebinin kayınvalidesi ve kayınpederinin olduğunu söyledi. Eşi ile konuşmaya gittiğini, konuşma esnasında İbrahim Batarya ve kayınvalidesi Gülşen Batarya'nın konuşmaya katılması sonucu çıkan tartışma sonrasında üzerinde bulunan tabanca ile her ikisine de ateş açtığını dile getirdi. Savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan Bilgin Babur, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını ise cevapsız bıraktı.

Olayda yaşamını yitiren İbrahim Batarya'nın cenazesi otopsi için Malatya'ya gönderildi. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülşen Batarya'nın tedavisi ise sürüyor.