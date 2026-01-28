Kayıp 11 Yaşındaki Ali Biçer Aranıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde lavaboya gideceğini söyleyerek evden ayrılan 11 yaşındaki çocuk, iki gündür her yerde aranıyor. Acılı aile, oğullarının bulunması için vatandaşlardan yardım bekliyor.

Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde yaşayan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Biçer'den, 26 Ocak Pazartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte serada bulunan Ali Biçer, annesine lavaboya gideceğini söyleyerek seradan ayrıldı. Eve gelen Ali Biçer'in montunu aldıktan sonra evden aşağı doğru yürüyerek uzaklaştığı öğrenildi. Çocuktan uzun süre haber alamayan aile, durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Ali Biçer'in bulunması için çalışma başlattı.

"Montunu aldı, evden aşağıya doğru gitti"

Oğlunun kayboluş sürecini anlatan baba Utku Biçer, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Sabah saat 09.00-09.30 gibi Antalya merkeze doğru gitmek için yola çıktım, oğlumuz Ali de annesiyle seraya gitti. Seradan annesine lavaboya gidiyorum diyerek çıkmış. Eve gelip montunu almış, mont aldıktan sonra evden aşağıya doğru gidiyor. Gören duyan kimse olmamış. Sağa sola haber saldık ama daha yok. Gören yok, gören olduysa ulaşsalar sevinirim. Biz gider alır geliriz. İnşallah bulunur, tek dileğim bu."

"İki gecedir uyku yok, herkes nöbette"

Ailenin ve mahalle sakinlerinin seferber olduğunu ifade eden Biçer, yaşadıkları çaresizliği şu ifadelerle dile getirdi:

"Herhangi bir sıkıntımız yoktu, kaybolduğu günün akşamı da onları ben yemeğe götürecektim. Geldim, evde yoktu zaten. Sağı solu aradık. Yok, hiçbir yerde yok. Daha önce bir kez gitti, sonra polisler buldu, hemen aradık, aldım geldim. Bu gidişinde de hiç haber yok. Daha önce Serik tarafında bir yere gitmiş, oradan polisler bulmuş. Biz de oradan aldık geldik. İki gecedir uyku yok, mahalle sakinleri ile hep birlikte arıyoruz. Kimsede uyku yok. Hepimiz gece gündüz nöbetteyiz burada. Kendi akrabalarımız da arıyorlar, eş dost akraba yardımcı oluyor. Arkadaşlarını da aradık, onlardan da haber yok, görmemişler."

"Kışın ortasında sel var, fırtına var"

Oğluna seslenen baba Biçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlum gelsin başka bir şey istemiyorum. Oğlum sağ salim çık gel tamam mı, perişan oldum bak ne olursun oğlum. Çık gel ne olursun, bu kadar insan seni bekliyor. Kışın ortasında sel var, fırtına var oğlum ne olursun çık gel."

Annenin feryadı yürekleri dağladı

Gözü yaşlı anne ise, "Anneciğim seni çok seviyorum, ne olur yanıma gel. Neredesin, bana tepki ver. Ben sensiz dayanamıyorum. Gören duyan Allah rızası için bana haber versin. Oğlumu çok özledim, iki gündür uyuyamıyorum. O olmadığı sürece dayanamıyorum. Seni bekliyorum ne olur gel, kardeşin seni çağırıyor" diyerek oğluna seslendi.

Aile, Ali Biçer'i gören ya da yerini bilen vatandaşların en yakın emniyet birimine bilgi vermesini isteyerek, çocuklarının bir an önce sağ salim bulunmasını umut ettiklerini belirtti. - ANTALYA