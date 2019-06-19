Kayıp esnaf aranıyor
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DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 3 gündür haber alınamayan esnaf Özay Öztürk (47) için arama çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:19 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Merkezefendi
ilçesinde 3 gündür haber alınamayan esnaf Özay Öztürk (47) için arama çalışması başlatıldı. Üçler
Mahallesi'nde damacana su ticareti yapan Özay Öztürk, pazartesi günü saat 08.00 sıralarında, işe gitmek için evinden ayrıldı. Evli ve 3 çocuk babası Öztürk'ten, bir daha haber alınamadı. Öztürk'e ulaşamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis
ekipleri, Öztürk'ün son olarak ormanlık araziye giderken görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) ekipleri, Üçler ve Karahasanlı
mahallelerinin üst kısmında bulunan ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Öztürk'ü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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