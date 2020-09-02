Kayıp kişinin otomobili sazlık alanda bulundu - Son Dakika

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Arslan'ın aracını sazlık alanda suya batmış halde buldu. Araç , çekici yardımıyla çıkarıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Arslan'ın kullandığı otomobilin son olarak Balat ile Atburgazı mahalleleri arasında görüldüğünü belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Arslan 'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Aydın 'ın Söke ilçesinde iki gündür haber alınamayan kişinin otomobili, sazlık alanda suya batmış halde bulundu.

Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı