Kayıp Zamanı Aşan Ekipler

Şırnak'ta kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan çocuk için ekipler seferber oldu. Zamanla yarışan ekipler, 7 saatlik çabanın ardından yolu açıp hastayı hastaneye ulaştırdı.

Şırnak'ın Beyttüşşebap ilçesine bağlı Güneyyaka köyünde rahatsızlanan Azra Güzel isimli çocuk için ekipler seferber oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan köyde kendi imkanlarıyla hastaneye gelemeyen aile, durumu 112'ye bildirdi. Ateşi gittikçe yükselen çocuk için İl Özel İdare ve 112 ekipleri zamanla yarıştı. Ekipler ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki köye ulaşmak için yoğun mesai harcadı. 7 saatlik karla mücadele sonrası yolu açıp ambulansla köye ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından hastayı hastaneye sevk etti. Azra Gül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK