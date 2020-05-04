Kayısı hasadı sürüyor

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde, 63 bin dekar alandan 110 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde, 63 bin dekar alandan 110 bin ton rekolte bekleniyor. İlçeye bağlı Palantepe mevkisinde Mut Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat etkinliği düzenlendi. Ürünlerin toplanmasının ardından gazetecilere konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, "Mut, Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85'ini tek başına karşılıyor. Bu yıl 63 bin dekar alanda yaklaşık 110 bin ton rekolte beklentimiz var. Sezonun tüm üreticilere hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Mut Sebze Meyve Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar da ürünlerin kilogramının 8 ile 10 lira arasında satıldığını belirtti. Hasat etkinliğine, Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar da katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı

Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor

Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi

Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı

Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor

İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek

Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu

Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor

Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi

Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı

Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı

Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu

Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor

Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu