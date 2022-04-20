Kayısıda zirai don ön hasar tespit çalışması 15 gün içinde tamamlanacak - Son Dakika
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Kayısıda zirai don ön hasar tespit çalışması 15 gün içinde tamamlanacak

20.04.2022 16:19
Kayısıda zirai don ön hasar tespit çalışması 15 gün içinde tamamlanacak

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, zirai don nedeniyle hasar gören kayısı bahçelerinde ön hasar tespit çalışmasının 15 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, zirai don nedeniyle hasar gören kayısı bahçelerinde ön hasar tespit çalışmasının 15 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece meydana gelen zirai don sonrasında ön hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı hatırlatıldı.

Akçadağ ve Darende ilçelerinde zirai dondan hasar gören kayısı bahçelerinde incelemede bulunan Çalık, üreticilerle konuştu.

Çalık, kent genelinde rakımı 1500'ün altında olan ova bölgelerindeki bahçelerdeki hasarları yerinde gördüklerini belirterek, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meteorolojinin üreticilere zirai don uyarısında bulunduğunu ancak alınan tedbirlere rağmen meyvenin zirai dondan zarar gördüğünü aktaran Çalık, "Meyvenin başlangıç döneminde, kayısının yandığını görüyoruz. Yaşanan zirai donun ardından ilk andan itibaren sahada hasar tespit çalışmaları başladı. Bütün ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda ön hasar tespitleri yapılıyor. 15 gün içerisinde ön hasar tespitleri tamamlanacak ve kesin hasar tespitleri ise haziran ayında tamamlanmış olacak. Kesin hasar tespitleri sonrası TARSİM sigortası kapsamında olan çiftçilerimize destekler TARSİM üzerinden yapılacak." ifadelerini kullandı.

TARSİM üzerinde destek alamayan çiftçilerimizle ilgili de Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi ile bir görüşme yaptıklarını kaydeden Çalık, şöyle devam etti:

"Ziraat Bankası Genel Müdürümüz Alparslan Çakar ile bir görüşme gerçekleştirdik, çiftçilerimizin Ziraat Bankasına olan borçlarının ötelenmesini talep ettik. Malatya'ya bir ekip gönderecekler ve çiftçilerimizle ilgili bilgileri edinip, gerekli önlemleri alacaklar. Cevizin kuruduğu yerde kayısının kuruma ihtimali çok daha yüksek. Gezdiğimiz bölgelerde kayısı çiçekleri de kurumuş halde. Tespitlerimiz yapılıyor. Malatya'da maalesef kayıtlı çiftçilerimizin yaklaşık yüzde 25'i TARSİM sigortası yaptırmış. Çiftçilerimizden isteğim sigorta yaptırmalarıdır."

Çalık, TARSİM'in 52, İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ise 13 ekibinin hasar tespiti yaptığını sözlerine ekledi.

Çalık'a kayısı bahçelerindeki incelemesinde İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ile TARSİM Malatya Bölge Müdürü Bülent Zelyurt, Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boyraz eşlik etti.

Kayısıda zirai don ön hasar tespit çalışması 15 gün içinde tamamlanacak

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Milletvekili, Öznur Çalık, Akçadağ, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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