Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye 6,2 milyar liralık bütçe - Son Dakika

Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye 6,2 milyar liralık bütçe

26.10.2020 11:03
Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye 6,2 milyar liralık bütçe, System.String[]

Devlet, gelecek 3 yıl için "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele" için 6,2 milyar liralık bütçe ayırdı.

Devlet, gelecek 3 yıl için "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele" için 6,2 milyar liralık bütçe ayırdı.

AA muhabirinin 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele'de gelecek yıl için 1 milyar 897 milyon 24 bin liralık bütçe teklifi yapıldı. Bu rakamın 2022 yılında 2 milyar 75 milyon 664 bin lira ve 2023'te ise 2 milyar 229 milyon 877 bin 800 lira olacağı tahmin ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen, "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Etmek ve Mali Suçları Azaltmak" programı kapsamındaki "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı" hedeflerinin hayata geçirilmesi adına 3 yılda 6 milyar 202 milyon liralık kaynak ayrılması planlanıyor.

"Kayıt dışılıkla mücadele vergi adaleti açısından önemli"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ramazan Aktaş, kayıt dışılıkla mücadele için ayrılan bütçenin miktarından çok uygulamadaki kararlılığın önemine dikkati çekti.

Aktaş, şunlar kaydetti:

"Bu rakam toplam bütçenin içinde az bir miktar gibi görünse de yüzde 30'lara dayanan bir kayıt dışılık sorunu önlendiğinde devlet çok yüksek rakamlarda gelir elde edebilir. Yani ne kadar yüksek bir bütçeyle kayıt dışılığın önüne geçilmeye çalışılırsa o kadar kat gelir sağlanabilir, haksız rekabet önlenir, gelir dağılımı daha düzgün şekilde oluşturulur, kaynakların verimsiz alanlara tahsis edilmesinin önüne geçilir ve bunun gibi bir sürü fayda elde edersiniz."

Kayıt dışılıkla ilgili iki faktöre işaret eden Aktaş, bunların merdiven altı çalışan ve kayıtlıyken bazı faaliyetlerini kayıt dışı gösteren firmalar olduğunu dile getirdi.

Bir ülkenin, geliştikçe ve "kanun hakimiyeti prensibi" uygulamaya girdikçe kayıt dışılık oranının azaldığını belirten Aktaş, kayıt dışılıkla mücadelenin vergi adaleti açısından önemli olduğunu söyledi.

Aktaş, devletlerin iç ve dış güvenlik, adalet ve sağlık hizmetlerinin karşılığında vergi aldığını belirterek, bu hizmeti alan kişi veya firmaların devlete olan yükümlülüğünü yerine getirebilmeleri için vergilerini ödemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Ancak kayıt dışı kesimin vergilerini ödemekten kaçındığına dikkati çeken Aktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Merdiven altı çalışan firmalar her türlü vergiden muaf şekilde faaliyet gösteriyor. Ne yazık ki bazı insanlar, 'Bu adam başka türlü çalışamadığı için kayıt dışı çalışıyor' veya 'en azından bir şekilde ekmek parasını kazanıyor' gibi bu duruma haklılık payı getiriyor. Bunu felsefi bir temelden savunmak mümkün değil. Eğer bir ülkede adaletten bahsediyorsanız, bir gelir elde ediyorsanız, bunun karşılığı olan vergi her neyse bunu vermek durumundasınız."

Aktaş, kayıt dışılığın, üzerine gidilmesi gereken bir konu olduğunu belirterek, vatandaşların edindikleri mal veya hizmet karşılığında mutlaka fiş ve fatura alarak kayıt dışılığın önüne geçmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Tobb Etü, Ekonomi, Türkiye, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye 6,2 milyar liralık bütçe - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak Ateşkesi 4 dakikada bozan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan akılalmaz sözler: Anlaşmaya sıkı sıkıya bağlıyız Yardım çığlığına kayıtsız kalmadılar! Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı
WhatsApp sohbetlerde WhatsApp sohbetlerde "sonsuza dek" sessize alma özelliğini iOS ve Android için yayınladı         
10:57
Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü         
10:36
Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık         
10:15
Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı         
10:02
Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı         
09:54
Dedesi yaşındaki adamın istismar ettiği küçük kız: Özel bölgemi kıyafetimin üstünden elledi Dedesi yaşındaki adamın istismar ettiği küçük kız: Özel bölgemi kıyafetimin üstünden elledi         
09:45
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması ihracatı Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması ihracatı         
09:24
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti         
07:31
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci pompalı tüfekle göğsünden vurdu Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci pompalı tüfekle göğsünden vurdu         
01:32
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı         
20:29
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 11:40:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye 6,2 milyar liralık bütçe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei