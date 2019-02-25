Kaymakam Bilici, Petrol Kuyusunda İncelemelerde Bulundu
46 dakika önce
Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bicili, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Kozluk Kumlupınar köyü yakınlarında petrol arama ve sondaj faaliyetlerinin yürütüldüğü Batı Yemişlik 1 No'lu petrol kuyusunda incelemelerde bulundu.
Batman
'ın Kozluk
İlçe Kaymakamı Osman Bicili, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
(TPAO) tarafından Kozluk Kumlupınar köyü yakınlarında petrol arama ve sondaj faaliyetlerinin yürütüldüğü Batı Yemişlik 1 No'lu petrol kuyusunda incelemelerde bulundu.
İncelemeler sırasında Kaymakam Bilici'ye Kozluk Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Kemal Kaya
, İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, İlçe Jandarma
Komutanı Selim
Kasacı ve TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir
eşlik etti. Yürütülen petrol arama faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Bilici, çalışma alanını gezdikten sonra çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:37 Kaynak: İHA
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