Kaymakam Güney denetimde - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesi Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında cadde ve sokaklarda korona virüs denetiminde bulundu.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sinan Dinçer Ayyıldız ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle cadde ve sokakta denetimlerini ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndan başlatırken, denetim Hükümet Caddesi ve Tarihi Orta Çarşı'da devam etti.

Kovid-19 denetimleri kapsamında halkın kalabalık bulunduğu cadde ve sokakları gezen Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, "Vatandaşlarımıza tedbirlere uyulması konusunda telkinlerde bulunduk. Akabinde karantina tedbirleri ve izolasyon altında denetimlere tabi olan vatandaşlarımızla ilgili tedbirleri yerinde inceledik" dedi.

"Devlet-vatandaş iş birliği ile bu süreci atlatacağız"

Ordu genelinde virüsün yoğunluğunu vatandaş ve devlet iş birliği içerisinde atlatılacağını söyleyen Kaymakam Güney, "Pandemi tedbirlerini yavaş yavaş salgının zayıflamasıyla beraber kısıtlamalar kaldırılarak normalleşme sürecine geçeceğiz. Normalleşme sürecinin bir sonucu olarak bu hafta sonundan itibaren cumartesi günü ilimizde de sokağa çıkma yasaklarında artık gevşeme olacak, kısıtlama kaldırılacak. Ama biz Ordu olarak ilimiz maalesef şuanda yüksek riskli illerden bir tanesi ve biz ancak devlet-vatandaş iş birliği ile konulan kurallara azami riayet ederek bu süreci aşacağız. Tabii, biz ne kadar kurallara sıkı uyar ve tedbirleri uygularsak o denli normalleşme hızlı olacak" diye konuştu. - ORDU