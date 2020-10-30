Kaymakam Şahin, karantina altındaki köyde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, karantina altında olan Aktaş Köyü Beşevler Mahallesinde incelemelerde bulunarak ekiplere çalışmalarında kolaylık diledi.

Kaymakam Efecan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal mesafe kurallarına uyarak uzaktan vatandaşların sıkıntılarının olup olmadığını sorduklarını ve dertlerini dinlediklerini söyledi.

Vatandaşlarla uzaktan tanda olsa onlara bu bir hastalık, başa geliyor, bundan sonra bol bol su içmelerini, istirahat etmeleri yönünde tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Şahin, şunları aktardı:

"Karantinadaki vatandaşlarımızın genel durumları iyi, durumu ağır olan bir hastamız yok. İlçe Jandarma ekibimizin köyde almış oldukları emniyet tedbirlerini yerinde gördük. Market, eczane gibi genel ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını yine ekiplerimiz tarafından gideriliyor."

Ziyarette, Belediye Başkan Vekili Kemal Gergin ile İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz da hazır bulundu.