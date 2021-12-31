Hizan Kaymakamı Yelek ilçedeki tekstil atölyesini ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, tekstil atölyesini ziyaret etti.

Atölyedeki çalışmalar ilgili bilgi alan Yelek, işçilerle sohbet etti, sorunlarını dinledi.

İlçede açılan iş yerlerinin istihdama katkı sağladığını, ilçedeki işsiz sayısının azaldığını belirten Yelek, "İlçemizde işsizlik oranlarını düşürmek için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada elimizden geleni yapacağız. Bu bağlamda bu işyerimiz ve benzeri istihdam sağlayan işyerlerin kapasitesini artırabilmeleri amacıyla kaymakamlık olarak elimizden gelen desteği sunacağız." diye konuştu.