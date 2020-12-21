Kaymakam Zeyrek'ten Başkan Çoban'a ziyaret - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı ziyaret etti.

Kaymakam Zeyrek'i makamında ağırlayan Başkan Çoban, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek de, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'a misafirperverliği ve ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Çoban, Kaymakam Zeyrek'e ziyaretleri anısına Ahlat çinisi hediye etti. - BİTLİS