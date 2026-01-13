Kayseri Beyaza Büründü

KAYSERİ'de kar yağışı ile birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte, akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Havanın sıfır derecelerde seyrettiği kentte belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Karayolları ekipleri de kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kent genelinde yağış devam ederken, kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 15, kırsal bölgelerde ve yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.