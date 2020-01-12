Kayseri Birinci Amatör küme B Grubu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Birinci Amatör küme B Grubu - Son Dakika Spor

Kayseri Birinci Amatör küme B Grubu

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör küme B Grubu'nda zirve yarışı veren OSB Atletikspor, Kafkasspor karşısında 2-1 geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu golle bir puanı kurtarsa da zirve yolunda ağır yara aldı.

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Kayseri Birinci Amatör küme B Grubu'nda zirve yarışı veren OSB Atletikspor, Kafkasspor karşısında 2-1 geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu golle bir puanı kurtarsa da zirve yolunda ağır yara aldı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Volkan Oğuz xxx, Furkan Ulu xxx, Yılmaz Barkın Baygün xxx


Kafkasspor: Ergin Albayrak xx, Bekir Böke xxx, Abdulbaki İnce xxx, Ekrem Gül xx, Resul Havur xx, Osman Kutay Altuntaş xxx, Eser Şengül xxx (Dk. 73 Furkan Baykal xx), Fırat Durkut xxx, Burak Ekinci xx, Onur Ekinci xxx, Mustafa Enes Cingöz xx


OSB Atletikspor: Ersin İptaş xx, Emre Ateş xxx, Furkan Batar xx (Dk. 46 Ömer Yıldız xx), Orhan Şahin xx, İsmail Aydoğdu xxx, Yusuf Aydoğdu xxx, Mehmet Akif Gürkan xx, Emre Ulu xx, Muzaffer Sekmen xxx (Dk. 75 Eray Lafçı xx), Mustafa Yeşil xxx, Serkan Yıldız x


Golleri: İsmail Aydoğdu Dk. 60, Emre Ateş Dk. 88 (OSB Atletikspor), Eser Şengül Dk. 65, Bekir Böke Dk. 70 (Kafkasspor) - KAYSERİ

Ekrem Gül, Kayseri, OSB, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
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