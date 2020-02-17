Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Son Dakika
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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin 15. haftasında karşı karşıya gelen Yavuzspor ile Esen Makina Belsinspor karşılıklı goller ile 2-2 berabera kalarak haftayı 1 puan ile kapattılarStat: Argıncık 2 Nolu SahaHakemler: Oğuzhan Çadır xx, Muhammed Emin Çolak xx, Aleyna Nur Karabulut...

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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin 15. haftasında karşı karşıya gelen Yavuzspor ile Esen Makina Belsinspor karşılıklı goller ile 2-2 berabera kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Oğuzhan Çadır xx, Muhammed Emin Çolak xx, Aleyna Nur Karabulut xx


Yavuzspor: Serdar Yozgatlıoğlu xx, Yusuf Şahin xx, Samet Dirgenoğlu xx, Mustafa Solak xx, Semih Bingöl xx, Harun Yılmaz xx, Oğuzhan Kılıçaslan xx, Alpay Şimşek xx, Görkem Gök xxx, Fatih Bağcı xxx, Hüseyin Taş x (Dk. 46 Enes Ulutaş xx)


E.M.Belsinspor: Gazi Şahin xx, Volkan Bedal xx (Dk. 70 Emre Alanlar x), Çetin Güney xx (Dk. 80 Okan Öcal x), Yıldırım Beyazıt xx, Ahmet xxx, Enes Yıldırım xxx, Ömer Söyler xx, Mikail Karaman xx, Uğur Alper xx, Tarık Güneş x (Dk. 46 Yunus Emre Korkmaz xx), Eren Ayyıldız xx


Goller: Görkem Gök Dk. 48, Fatih Bağcı Dk. 60 (Yavuzspor), Ahmet Dk. 30, Enes Yıldırım Dk. 50 (E.M.Belsinspor) - KAYSERİ

Muhammed Emin, Görkem Gök, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:41 Kaynak: İHA
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