Kayseri'de baba tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Danışment Gazi Mahallesi Beşikli Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, Cuma Y. ile oğlu Bedir Y. (26) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Cuma Y., evde bulunan tüfek ile oğluna ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Bedir Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan baba Cuma Y., Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Babası tarafından öldürülen Bedir Y.'nin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayı duyan ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ