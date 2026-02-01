Kayseri'de Bıçaklı Saldırı: Çocuk Yaralandı - Son Dakika
Kayseri'de Bıçaklı Saldırı: Çocuk Yaralandı

Kayseri'de Bıçaklı Saldırı: Çocuk Yaralandı
01.02.2026 03:14
Kayseri'de bacağından bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk, bir binaya sığındı; şüpheli aranıyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bacağından bıçaklanan çocuk bir binaya sığınırken, ekipler olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Çimen Sokak'ta meydana gelen olayda, A.B. (17) ile kimliği belirlenemeyen bir şahısla henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B. bacağından bıçakla yaralandı. Olay sonrası A.B. kaçarak, Sahabiye Mahallesi Konak Sokak üzerinde bulunan bir binaya sığınarak, yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.B.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocasinan, 3. Sayfa, Kayseri, Polis, Çocuk, Son Dakika

