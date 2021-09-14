Kayseri'de FETÖ sanığı ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlandırılan sanığa 2 yıl 22 gün hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, terör örgütü üyelerinin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmalarında ismi geçen, tutuksuz sanık M.G. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık ise bildiklerini anlattığını ve pişman olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılan sanık M.G'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi, ardından bu cezayı 2 yıl 22 güne indirdi.