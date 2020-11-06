Kayseri'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Kayseri'de İçişleri Bakanlığının programı kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilçe halkını ve esnafı ziyaret ederek, tedbirleri denetledi.

Esnaflarla sohbet eden Başkan Özdoğan, ilçe halkının kurallara riayet ettiğini belirtti.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nadir Çelik ile Hastane Caddesi'nde esnafları ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Esnaflara hayırlı işler dileyen Gülsoy ile Çelik, alınan önlemleri denetledi.